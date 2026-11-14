Вестник Кавказа

Папуашвили обвинил ЕС в поддержке радикальных групп в Грузии

Папуашвили обвинил ЕС в поддержке радикальных групп в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шалва Папуашвили обвинил власти Евросоюза в поддержке радикализма в Грузии. Отношения Тбилиси и Брюсселя продолжают оставаться напряженными, отметил политик.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз в поддержке радикальных групп в Грузии. 

По словам политика, ЕС финансирует не только гражданское общество, но также использует ресурсы для политического давления на Тбилиси. 

По словам Папуашвили, отношения Тбилиси и Брюсселя продолжают переживать кризис на фоне взаимных обвинений. 

Ранее стало известно, что представителей Грузии не будет на форуме ЕС по расширению, так как Тбилиси не получил приглашения. Власти Грузии обвинили Брюссель в попытках не допустить встреч грузинских делегаций с представителями стран Евросоюза.

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