На сайте Эльбруса заработало прямое бронирование

Номер для отдыха на популярном российском горнолыжном курорте Эльбрус теперь можно забронировать прямо на сайте, к сервису уже подключились крупные объекты размещения туристов в Терсколе и Тегенекли, а также комплексы Чегета.

Нынешней зимой для того, чтобы отдохнуть на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии, уже не нужно обращаться в туристические агентства: на сайте курорта заработал новый сервис бронирования жилья, позволяющий комплексно планировать путешествие, сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

"Модуль бронирования позволяет сделать все в одном месте: купить ски-пассы и выбрать отель вблизи курорта. Он помогает как туристам, так и местным отельерам — посещаемость официального сайта Эльбруса более двух миллионов человек ежегодно, и это его потенциальные гости"

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Сервис не ограничивается одним Эльбрусом: к нему уже подключились крупные объекты размещения туристов, в числе которых отели сети Ozon в Терсколе и Тегенекли, а также комплексы Чегета, пояснили в Кавказ.РФ, передает портал "Это Кавказ".

Модуль бронирования универсален: он обладает фильтрами для подбора нужных параметров отдыха, а его система совмещена с программой лояльности курорта. Помимо этого, из карточки отеля можно узнать о расположенных рядом достопримечательностях, ресторанах и сервисах, говорится в сообщении.

Администратры сайта обещают в скором будущем добавить в систему рейтинги отелей от экспертов и комбо-предложения для туристов, такой же сервис в будущем 2027 году заработает на сайтах курортов Мамисон и Ведучи в Северной Осетии и Чечне.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый горнолыжный сезон Эльбрус в Кабардино-Балкарии запускает 11 ноября, при этом jфициальный запуск сезона на Эльбрусе и праздник по случаю его открытия запланированы на первые выходные декабря. По данным пресс-службы АО "Кавказ.РФ", в этом году мероприятие пройдет в формате гастрофестиваля, на котором местные предприниматели представят свои заведения и продукцию на поляне Азау.