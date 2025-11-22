Вестник Кавказа

Что ждет горнолыжников и сноубордистов зимой 2026–2027 на трассах Северного Кавказа?

Медина Назарова
Лыжник
© Фото: Ильяс Геннед/ “Вестник Кавказа“
Зима 2026–2027 обещает стать одной из самых насыщенных для горнолыжников и сноубордистов на Северном Кавказе. Курорты расширяют зоны катания, обновляют инфраструктуру, запускают новые форматы отдыха и делают ставки на раннее открытие сезона и комфорт. Вот главные новинки, которые уже анонсированы.

Эльбрус: ранний старт и новая высотная зона

Курорт «Эльбрус» традиционно открывает сезон одним из первых в России. В 2026 году первые спуски стартовали уже 11 ноября на высокогорной трассе «Гарабаши — Мир» (высота до 3847 м). Остальные трассы будут открываться постепенно по мере накопления снега.

Главная новинка сезона — новая зона катания в восточном секторе на высотах 3300–3500 м. Здесь появились две современные канатные дороги и шесть трасс общей протяженностью около 5,2 км разного уровня сложности. В итоге гостям будут доступны примерно 23 км трасс и пять канатных дорог.

Сохраняется популярное вечернее катание (по пятницам и выходным). Один вечер для взрослых в основном сезоне — от 2250 рублей при покупке онлайн. Официальное открытие сезона с гастрофестивалем на поляне Азау запланировано на первые выходные декабря. Рост цен на базовые ски-пассы держится на уровне инфляции — 6–7 %. Параллельно открываются новые рестораны и объекты размещения (почти 400 мест).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мамисон и Ведучи: расширение сети курортов «Кавказ.РФ»

Три курорта под управлением «Кавказ.РФ» («Эльбрус», «Мамисон» и «Ведучи») вместе обещают около 44 км трасс, значительная часть которых оснащена системами искусственного оснежения. Это позволяет поддерживать качественный вельвет даже в начале сезона.

Официальные даты праздничных открытий:

  • «Эльбрус» — 5–6 декабря,
  • «Мамисон» — 13 декабря,
  • «Ведучи» — 30 декабря.

Идут предпродажи ски-пассов со скидками, активно бронируются отели. На курортах готовят новые объекты размещения и точки питания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Архыз: развитие северного склона и инфраструктуры

На «Архызе» уже в ноябре отмечают сильный снегопад на самой высокой станции канатной дороги «Орбита» (более 3000 м). При стабильном минусе катание на северном склоне может стартовать еще в этом месяце.

Продолжается масштабное строительство в горнолыжном поселке Романтик — отели, канатные дороги, инженерная инфраструктура. Только за девять месяцев 2026 года к электросетям подключили 112 новых объектов (в основном гостиницы и базы отдыха) на курортах «Архыз» и «Теберда-Домбай». Турпоток в Карачаево-Черкесии продолжает расти.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром: комфорт и бонусы

В горном кластере Сочи сезон стартует позже — устойчивый снежный покров обычно появляется к середине декабря. На «Роза Хутор» предварительная дата открытия трасс — 18 декабря (точная зависит от погоды). Зимний сезон в целом начинается с 1 декабря.

Важные новинки:

  • На курорте «Красная Поляна» с 1 декабря 2026 года действует система «Гора включена»: гости отелей и апартаментов курорта получают ски-пасс на весь срок проживания без доплаты.
  • На «Роза Хутор» программа «Детям — горы в подарок»: с 1 декабря 2026 по 29 апреля 2027 дети до 13 лет включительно отдыхают бесплатно (проживание, питание, ски-пассы, прокат и школа).
  • Планируется расширение зон катания и систем искусственного оснежения (в перспективе — удлинение сезона).
  • Сезонные ски-пассы уже продаются со значительными скидками на раннем этапе.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что еще важно знать

  • Искусственное оснежение активно используется почти на всех крупных курортах, что делает начало сезона более предсказуемым.
  • Идут работы по установке российских канатных дорог (в планах на ближайшие годы — десятки новых подъемников на Эльбрусе, Архызе и Красной Поляне).
  • Растет количество мест размещения, ресторанов и развлечений. Курорты делают акцент не только на катании, но и на гастрономии, семейном отдыхе и событийной программе.
  • Спрос на кавказские курорты продолжает расти — туристы все чаще выбирают их как полноценную альтернативу европейским направлениям.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Советы перед поездкой

Покупайте ски-пассы и бронируйте жилье заранее — особенно на новогодние и январские даты. Следите за погодой и официальными анонсами курортов: даты открытия трасс могут сдвигаться. Для раннего катания лучше всего подходит Эльбрус, для более мягкого и инфраструктурно развитого отдыха — Красная Поляна и Архыз.

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