Что ждет горнолыжников и сноубордистов зимой 2026–2027 на трассах Северного Кавказа?

Зима 2026–2027 обещает стать одной из самых насыщенных для горнолыжников и сноубордистов на Северном Кавказе. Курорты расширяют зоны катания, обновляют инфраструктуру, запускают новые форматы отдыха и делают ставки на раннее открытие сезона и комфорт. Вот главные новинки, которые уже анонсированы.

Эльбрус: ранний старт и новая высотная зона

Курорт «Эльбрус» традиционно открывает сезон одним из первых в России. В 2026 году первые спуски стартовали уже 11 ноября на высокогорной трассе «Гарабаши — Мир» (высота до 3847 м). Остальные трассы будут открываться постепенно по мере накопления снега.

Главная новинка сезона — новая зона катания в восточном секторе на высотах 3300–3500 м. Здесь появились две современные канатные дороги и шесть трасс общей протяженностью около 5,2 км разного уровня сложности. В итоге гостям будут доступны примерно 23 км трасс и пять канатных дорог.

Сохраняется популярное вечернее катание (по пятницам и выходным). Один вечер для взрослых в основном сезоне — от 2250 рублей при покупке онлайн. Официальное открытие сезона с гастрофестивалем на поляне Азау запланировано на первые выходные декабря. Рост цен на базовые ски-пассы держится на уровне инфляции — 6–7 %. Параллельно открываются новые рестораны и объекты размещения (почти 400 мест).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мамисон и Ведучи: расширение сети курортов «Кавказ.РФ»

Три курорта под управлением «Кавказ.РФ» («Эльбрус», «Мамисон» и «Ведучи») вместе обещают около 44 км трасс, значительная часть которых оснащена системами искусственного оснежения. Это позволяет поддерживать качественный вельвет даже в начале сезона.

Официальные даты праздничных открытий:

«Эльбрус» — 5–6 декабря,

«Мамисон» — 13 декабря,

«Ведучи» — 30 декабря.

Идут предпродажи ски-пассов со скидками, активно бронируются отели. На курортах готовят новые объекты размещения и точки питания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Архыз: развитие северного склона и инфраструктуры

На «Архызе» уже в ноябре отмечают сильный снегопад на самой высокой станции канатной дороги «Орбита» (более 3000 м). При стабильном минусе катание на северном склоне может стартовать еще в этом месяце.

Продолжается масштабное строительство в горнолыжном поселке Романтик — отели, канатные дороги, инженерная инфраструктура. Только за девять месяцев 2026 года к электросетям подключили 112 новых объектов (в основном гостиницы и базы отдыха) на курортах «Архыз» и «Теберда-Домбай». Турпоток в Карачаево-Черкесии продолжает расти.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром: комфорт и бонусы

В горном кластере Сочи сезон стартует позже — устойчивый снежный покров обычно появляется к середине декабря. На «Роза Хутор» предварительная дата открытия трасс — 18 декабря (точная зависит от погоды). Зимний сезон в целом начинается с 1 декабря.

Важные новинки:

На курорте «Красная Поляна» с 1 декабря 2026 года действует система «Гора включена»: гости отелей и апартаментов курорта получают ски-пасс на весь срок проживания без доплаты.

На «Роза Хутор» программа «Детям — горы в подарок»: с 1 декабря 2026 по 29 апреля 2027 дети до 13 лет включительно отдыхают бесплатно (проживание, питание, ски-пассы, прокат и школа).

Планируется расширение зон катания и систем искусственного оснежения (в перспективе — удлинение сезона).

Сезонные ски-пассы уже продаются со значительными скидками на раннем этапе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что еще важно знать

Искусственное оснежение активно используется почти на всех крупных курортах, что делает начало сезона более предсказуемым.

Идут работы по установке российских канатных дорог (в планах на ближайшие годы — десятки новых подъемников на Эльбрусе, Архызе и Красной Поляне).

Растет количество мест размещения, ресторанов и развлечений. Курорты делают акцент не только на катании, но и на гастрономии, семейном отдыхе и событийной программе.

Спрос на кавказские курорты продолжает расти — туристы все чаще выбирают их как полноценную альтернативу европейским направлениям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Советы перед поездкой

Покупайте ски-пассы и бронируйте жилье заранее — особенно на новогодние и январские даты. Следите за погодой и официальными анонсами курортов: даты открытия трасс могут сдвигаться. Для раннего катания лучше всего подходит Эльбрус, для более мягкого и инфраструктурно развитого отдыха — Красная Поляна и Архыз.