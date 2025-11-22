Что ждет горнолыжников и сноубордистов зимой 2026–2027 на трассах Северного Кавказа?

Эльбрус: ранний старт и новая высотная зона
Курорт «Эльбрус» традиционно открывает сезон одним из первых в России. В 2026 году первые спуски стартовали уже 11 ноября на высокогорной трассе «Гарабаши — Мир» (высота до 3847 м). Остальные трассы будут открываться постепенно по мере накопления снега.
Главная новинка сезона — новая зона катания в восточном секторе на высотах 3300–3500 м. Здесь появились две современные канатные дороги и шесть трасс общей протяженностью около 5,2 км разного уровня сложности. В итоге гостям будут доступны примерно 23 км трасс и пять канатных дорог.
Сохраняется популярное вечернее катание (по пятницам и выходным). Один вечер для взрослых в основном сезоне — от 2250 рублей при покупке онлайн. Официальное открытие сезона с гастрофестивалем на поляне Азау запланировано на первые выходные декабря. Рост цен на базовые ски-пассы держится на уровне инфляции — 6–7 %. Параллельно открываются новые рестораны и объекты размещения (почти 400 мест).
Мамисон и Ведучи: расширение сети курортов «Кавказ.РФ»
Три курорта под управлением «Кавказ.РФ» («Эльбрус», «Мамисон» и «Ведучи») вместе обещают около 44 км трасс, значительная часть которых оснащена системами искусственного оснежения. Это позволяет поддерживать качественный вельвет даже в начале сезона.
Официальные даты праздничных открытий:
- «Эльбрус» — 5–6 декабря,
- «Мамисон» — 13 декабря,
- «Ведучи» — 30 декабря.
Идут предпродажи ски-пассов со скидками, активно бронируются отели. На курортах готовят новые объекты размещения и точки питания.
Архыз: развитие северного склона и инфраструктуры
На «Архызе» уже в ноябре отмечают сильный снегопад на самой высокой станции канатной дороги «Орбита» (более 3000 м). При стабильном минусе катание на северном склоне может стартовать еще в этом месяце.
Продолжается масштабное строительство в горнолыжном поселке Романтик — отели, канатные дороги, инженерная инфраструктура. Только за девять месяцев 2026 года к электросетям подключили 112 новых объектов (в основном гостиницы и базы отдыха) на курортах «Архыз» и «Теберда-Домбай». Турпоток в Карачаево-Черкесии продолжает расти.
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром: комфорт и бонусы
В горном кластере Сочи сезон стартует позже — устойчивый снежный покров обычно появляется к середине декабря. На «Роза Хутор» предварительная дата открытия трасс — 18 декабря (точная зависит от погоды). Зимний сезон в целом начинается с 1 декабря.
Важные новинки:
- На курорте «Красная Поляна» с 1 декабря 2026 года действует система «Гора включена»: гости отелей и апартаментов курорта получают ски-пасс на весь срок проживания без доплаты.
- На «Роза Хутор» программа «Детям — горы в подарок»: с 1 декабря 2026 по 29 апреля 2027 дети до 13 лет включительно отдыхают бесплатно (проживание, питание, ски-пассы, прокат и школа).
- Планируется расширение зон катания и систем искусственного оснежения (в перспективе — удлинение сезона).
- Сезонные ски-пассы уже продаются со значительными скидками на раннем этапе.
Что еще важно знать
- Искусственное оснежение активно используется почти на всех крупных курортах, что делает начало сезона более предсказуемым.
- Идут работы по установке российских канатных дорог (в планах на ближайшие годы — десятки новых подъемников на Эльбрусе, Архызе и Красной Поляне).
- Растет количество мест размещения, ресторанов и развлечений. Курорты делают акцент не только на катании, но и на гастрономии, семейном отдыхе и событийной программе.
- Спрос на кавказские курорты продолжает расти — туристы все чаще выбирают их как полноценную альтернативу европейским направлениям.
Советы перед поездкой
Покупайте ски-пассы и бронируйте жилье заранее — особенно на новогодние и январские даты. Следите за погодой и официальными анонсами курортов: даты открытия трасс могут сдвигаться. Для раннего катания лучше всего подходит Эльбрус, для более мягкого и инфраструктурно развитого отдыха — Красная Поляна и Архыз.