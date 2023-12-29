Вестник Кавказа

Готовимся к сезону 2025-2026: 8 практических советов лыжникам и сноубордистам

Медина Назарова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зимний сезон 2025/26 уже на пороге, и сейчас самое время привести себя и снаряжение в порядок. Вот проверенный чек-лист, который спасает от травм, испорченного настроения и лишних трат уже на месте.

1. Снаряжение — не тяните до последнего

  • Отвезите лыжи/борд в сервис прямо сейчас (ноябрь — идеальное время, пока нет очередей). Нужно: заточка кантов, нанесение свежего парафина, проверка креплений (особенно важный момент — правильная настройка DIN под ваш вес, рост и уровень катания).
  • Проверьте ботинки: если в прошлом сезоне они натирали или стали свободными — решаем проблему сейчас. Термопластичные ботинки можно доформовать в магазине.
  • Крепления на сноуборде: проверьте винты (часто откручиваются), замените старые ремешки, если уже потрескались.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

2. Физическая форма — лучший страховой полис

Самые частые травмы в первые две недели сезона возникают из-за того, что люди приезжают «с дивана». Делайте 4–6 недель до выезда:

  • Приседания, выпады, прыжки на коробку.
  • Планки, боковые планки, «русские повороты».
  • Упражнения на баланс (босу, баланс-борд, просто стояние на одной ноге с закрытыми глазами).
  • Кардио 2–3 раза в неделю (бег, велосипед, плаванье), чтобы не задыхаться на третьем спуске.

Даже 20 минут в день через 3–4 недели дают колоссальную разницу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

3. Одежда и защита — лучше перестраховаться

  • Шлем — без вариантов. Если вашему шлему больше 4–5 лет или он падал — меняем. Новые модели реально лучше защищают.
  • Маска: проверьте, чтобы линза была под погоду, в которой вы чаще катаетесь (солнечно/пасмурно/ночь). Запасная линза в рюкзаке обязательна.
  • Защита: шорты с защитой копчика и бедер (особенно сноубордистам); наколенники под штаны (лыжникам-фрирайдерам; защита запястий (сноубордистам-новичкам обязательно).
  • Перчатки/варежки — берите две пары: тонкие для теплой погоды и теплые водонепроницаемые на мороз/снегопад.

4. Аптечка райдера (мини-версия в рюкзаке)

  • Пластыри на мозоли.
  • Обезболивающее/противовоспалительное (ибупрофен).
  • Спасательное одеяло (тонкое фольгированное).
  • Грелки для рук/ног.
  • Крем от обморожения.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

5. Техника 

Если вы новичок или давно не катались — запишитесь на 1–2 занятия с инструктором в начале сезона. 2 часа с профессионалом сэкономят вам неделю мучений и синяков. Вспомните правило: тот, кто едет снизу, всегда прав, и обгоняющий обязан уступить дорогу.

6. Выбор курорта и бронирование

  • Ноябрь — лучшее время бронировать жилье и ски-пассы на новогодние даты. Цены уже через 2 недели вырастут в 1,5–2 раза.
  • Следите за снегом: snow-forecast.com, onthesnow.com, веб-камеры курортов.
  • Рассмотрите менее раскрученные места в декабре — будет дешевле и просторнее (например, вместо Шерегеша — Танай или Архыз вместо Красной Поляны).

7. Автомобиль и дорога

  • Зимняя резина + цепи в багажнике даже если у вас полный привод.
  • Лопата, трос, пусковые провода.
  • Аптечка + термос + перекус в салоне.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

8. Страховка

Обычная туристическая страховка не покрывает горные лыжи и сноуборд (они считаются экстремальным видом). Обязательно покупайте спортивную страховку с опцией «активный отдых» или «экстремальный спорт», которая покрывает и эвакуацию вертолетом, и лечение.

Если выполните хотя бы 70% из этого списка — сезон пройдет значительно приятнее, дешевле и безопаснее. Хорошего снега и мягких приземлений!

