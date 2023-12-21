Как правильно подобрать беговые лыжи для классики и конька?

Выбор беговых лыж – очень ответственное занятие: научиться кататься на неподходящих лыжах гораздо сложнее, да и получить позитивные эмоции вряд ли получится. Итак, как выбрать лыжи по росту?

Лыжный сезон в разгаре, и если съездить на горнолыжный курорт могут позволить себе далеко не все, то опробовать лыжню в ближайшем парке – дело пары часов. В таком случае понадобятся беговые лыжи – именно они используются на ровной поверхности.

Важно правильно выбрать беговые лыжи, иначе лыжная прогулка вместо удовольствия имеет все шансы превратиться в настоящее мучение. Выбор лыж зависит от нескольких моментов:

стиля катания;

веса;

роста;

опыта.

Коньковые или классические?

Различают два стиля катания – классический и коньковый.

Классикой лыжник передвигается по лыжне, причем лыжи "едут" параллельно друг другу. Обычно именно с него начинают обучать новичков.

При коньковом стиле человек по очереди отталкивается обеими ногами, лыжи скользят разнонаправленно. Для катания нужна хорошо укатанная трасса и отличная физическая подготовка.

Соответственно, для классического стиля нужны классические лыжи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А для конькового хода – коньковые.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Классические лыжи длиннее и мягче коньковых, у них загнут носок. Отличается и скользящая поверхность: у коньковых лыж она гладкая, классические снабжены либо насечками, либо камусом (накладка из ворса) – чтобы при отталкивании лыжа не проскальзывала. Для этого может использоваться и мазь держания.

Есть еще комбинированные лыжи – по сути это классические лыжи, но колодка у них более жесткая, чтобы не прижиматься при коньковом ходе.

Как выбрать лыжи по росту и весу?

При подборе беговых лыж вес определяет жесткость, а рост – длину лыж, и первая гораздо важнее второй. Поэтому классическое правило выбора лыж – чтобы стоящий человек вытянутой рукой мог дотронуться до вершины лыжи – отлично работало раньше, когда выбрать нужную жесткость было невозможно, но сейчас уже устарело.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У лыж для любителей и в среднем сегменте для каждого роста изначально задана своя жесткость: в первом случае конкретный вес (например, для длины 202 см – 75 кг), во втором – диапазон (например, 50-70 кг). Профессиональные модели могут иметь разную жесткость при одной и той же длине, так что у спортсмена может быть несколько пар лыж, которые подходят для разной погоды, лыжни и рельефа.

Начинать подбор лучше с роста.

Для классики длина лыж равна росту плюс 20/25 см, ±2-3 см. Получается, что человеку ростом, например, 180 см нужны лыжи длиной 202-207 см. А вот тем, кто перерос 190 см, выбора не оставили: длиннее, чем 207-210 см, классические лыжи не бывают.

Дальше подключается жесткость. Если человек весит больше среднего, то ему нужны и более жесткие лыжи. Так, при росте 170-180 см нужны лыжи длиной 197 см, они рассчитаны на вес 55-70 кг. И если лыжник весит больше этого, то лыжи надо брать более длинные – 202 см на 65-85 кг. Кататься это не помешает: при классическом ходе лыжи идут параллельно и не могут зацепиться друг за друга.

Кстати, крупным лыжникам будет удобно кататься на комбинированных лыжах в качестве классических: при аналогичной длине они жестче обычной классики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коньковые лыжи должны быть выше человека на 10-15 см. Максимальная длина их обычно не превышает 192 см.

Для комбинированных лыж разница между ростом человека и длиной лыжи – среднее между первыми двумя вариантами.

Опыт катания

Тем, кто только начинает кататься, стоит выбирать лыжи более мягкие, чем опытным спортсменам, – они же будут и покороче. Еще вариант для начинающих – комбинированные, то есть более короткие лыжи. На более коротких и мягких лыжах проще отработать правильную технику.

Кстати, поэтому детям не стоит брать лыжи "на вырост".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"