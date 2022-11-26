Как катались на коньках: от замерзших озер до самого большого катка в мире

На протяжении веков одним из самых популярных зимних развлечений остается катание на коньках. Удивительный вид зимней активности - скольжение по льду на лезвиях - возник благодаря каткам. Какими были первыми катки в истории, почему искусственные катки обязаны своим появлением мясу и какой сегодня самый большой каток в мире - рассказываем в этом материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экономия энергии и первые катки

Катание на коньках - древнейший способ передвижения в условиях холодного климата. По данным археологических раскопок, катание на льду появилось примерно в III тысячелетии до н.э. на территории современных России и Финляндии, но не как средство развлечения, а в целях выживания.

Первыми катками в мире были замороженные природные поверхности рек и озер. Оказалось, что благодаря передвижению по замороженным поверхностям, пять тысяч лет назад жители территорий, на которых сегодня находятся Россия и Финляндия, сокращали затраты физической энергии на целых 10%. Гениальный способ передвижения был придуман для облегчения жизни, экономии энергии и времени.

Интересный факт: первые коньки в мире представляли собой части трубчатых костей животных - лошадей и коров. Они привязывались к обуви с помощью кожаных ремешков и были совершенно не похожи на современные коньки. Скольжение по льду происходило с помощью палок.

Первые катки в развлекательных целях

Впервые о катании на льду в развлекательных целях упоминается в книге Уильяма Фицстефена 1190 года. Он описывает детей, которые играют на замерзших реках Лондона, разгоняясь с помощью палок (как современные лыжники).

В XIII веке люди уже вовсю познали радость катания на природных катках (замерзших водоемах) и даже разработали новую модель коньков: деревянных с железным лезвием. К XIV веку деревянно-железные коньки полностью вытеснили костяные, а в XV веке у коньков появился характерный изгиб в передней части.

Интересный факт: В XVII веке открывается первый клуб катания на коньках - Эдинбургский клуб. Потенциальным членам клуба нужно было сдать экзамен на владение коньками. Встречи клуба проходили на озере Даддингтон-Лох.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Природные катки

До середины XIX века все катки были природными, однако попытки создать искусственное место для катания тоже предпринимались. В частности, в лондонском Риджентс-парке, открытом в начале XIX века, один из участков заливался водой, которая, застывая, обеспечивала место для катания.

Первый искусственный каток (неудачная попытка)

Первый в мире искусственный каток площадью в 278 квадратных метров был открыт в Лондоне 1843 году на Бейкер-Стрит-Базар. Каток был крытый, а поверхность для скольжения была из искусственного льда: смеси воды, карбонатной и сульфатной соды, а также серной кислоты. Практически сразу же после открытия каток посетили принц Альберт (муж королевы Виктории), а также Великий князь Михаил. Хотя каток посещало высшее сословие и даже члены королевской семьи, с коммерческой точки зрения идея оказалась провальной: качество льда было сложно поддерживать, а химикаты стоили дорого.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трагедия на озере

Одним из толчков к появлению искусственного катка примерно в том виде, в котором он нам знаком сегодня, стала трагедия в Риджентс-парке. 14 января 1867 года огромное количество людей собралось, чтобы покататься на озере в парке. Лед, не выдержав, треснул, и несколько человек оказались в холодной воде. К счастью, их удалось спасти. Однако уже на следующий день события повторились: лед на озере снова треснул, правда, на этот раз погибло 40 человек. После этой трагедии идея создания искусственного катка приобрела помимо коммерческого измерения также важность с точки зрения безопасности. Однако пройдет еще более 10 лет, прежде чем в мире появится первый удачный искусственный каток.

Первый искусственный каток (удачная попытка)

Своим созданием искусственный каток обязан ветеринару и изобретателю Джону Гэмджи, который работал над созданием устройства для заморозки мяса. В 1870 году он запатентовал удачную технологию, которую в 1876 году применил для организации катка в крытом павильоне в Челси. Гэмджи залил бетонное основание размером 5 на 7 метров, на которое уложил слой грунта, коровьего волоса, смолы и деревянных досок. Сверху он проложил медные трубы, по которым с помощью паровой машины циркулировала смесь глицерина, эфира, перекиси азота и воды. Поверх труб он залил слой воды толщиной 8 см. Замерзшая вода образовывала слой льда - поверхность катка. Каток побольше (12 на 7 метров) был открыт в следующем году на Кингз-Роуд.

Когда появились катки в России?

Катание на коньках как развлечение было популяризировано в России Петром I, который привез из Голландии первые коньки. В эпоху его правления катание на коньках было популярным среди обладателей высокого социального статуса, но после смерти Петра о катании на коньках забыли на многие годы. Традиционно первым катком в России считается каток Юсуповского сада, открытый для общественности в 1865 году. Именно на этом катке в 1878 году в Российской империи прошло первое соревнование фигуристов, а в 1890 году - Международный турнир по фигурному катанию.

Где самый большой каток в мире?

Сегодня самым большим природным катком в мире считается каток на канале Ридо в столице Канады, Оттаве. Ежегодно канал, длина которого более 200 км, замерзает и его часть, почти 8 км, превращается в каток. Площадь катка Ридо превышает площадь более 200 хоккейных площадок. Первый сезон катания на Ридо был открыт зимой 1971-9172 годов.

Какой самый большой каток в России

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самый большой каток в России - искусственный каток на ВДНХ. Его площадь составляет более 20 тыс. квадратных метров. Каток, впервые открытый для публики в 1954 году, сегодня пользуется огромной популярностью среди жителей и гостей Москвы.

Самый знаменитый каток

Самый знаменитый каток в мире расположен в Нью-Йорке, и это каток Рокфеллер-Центра. Каток был открыт в 1939 году и сразу же стал одной из главных туристических достопримечательностей Нью-Йорка. Каток Рокфеллер-Центра очень часто появляется в американских фильмах. Кроме того, каток находится у главной елки Нью-Йорка.