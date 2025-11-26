Карты "Мир" заработают на курорте "Архыз"

Власти карачаево-черкесского горнолыжного курорта "Архыз" уже в нынешнем сезоне 2025-2026 года внедрят бесконтактную систему использования банковской карты "Мир" в качестве ски-пасса и программу кешбэка.

На горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) в скором времени заработает оплата картой "Мир" при получении ски-пасса, а также программа возврата части использованных денежных средств – кешбэка, рассказал гендиректор курорта "Архыз" Роман Киранчук.

"Оплата картой "Мир" - это новшество на нашем курорте, удобство прохода без ски-пасса с использованием собственной банковской карты. Чуть позже, анонсируем, что при использовании карты "Мир“, как и ски-пасс, будет действовать обратный кешбэк для гостей курорта"

- Роман Киранчук

На курорте, который откроется для посетителей завтра, уже действуют различные программы лояльности, в том числе семейная опция "Архызские каникулы". Ожидается, что в нынешнем году число его посетителей Архыза превысит 1 млн человек и вполне возможно, что он достигнет числа 1,1 млн путешественников, передает портал "Это Кавказ".

Главный прирост туристов, на 20%, был летом, но и это не предел: на 2026-й год у здравницы план принять 1,2 млн туристов, и с открытием аэропорта и объездной дороги в поселке Архыз это вполне возможно, добавил гендиректор курорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Архыз" пользуется все больнее популярностью у российских любителей зимних видов спорта, и это особенно заметно в декабре: его номера уже забронированы почти на 70%. Минувший зимний сезон 2024−2025 курорт завершил рекордом, собрав свыше 760 тыс посетителей, тенденция к росту их числа наблюдается и в нынешнем году.