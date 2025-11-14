Александр Брагин рассказал о преимуществе "Архыза" и "Домбая"

(Эксклюзив)
Горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии – "Архыз" и "Домбай" – выигрывают у конкурентов, например, сочинского курорта "Роза Хутор", в том числе благодаря ценам на отдых, сообщил "Вестнику Кавказа" директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.
Говоря о том, собираются ли российские туристы на зимний отдых на Северный Кавказ, он отметил, что в целом регионы СКФО пользуются популярностью.
"На этом направлении ищут тепла, гостеприимства, этнических особенностей. Спросы и интересы у путешественников самые разные", – отметил Александр Брагин
Он уточнил, что во многом на Северный Кавказ едут все же на горнолыжные курорты: именно с этим направлением, по его словам, связан существенный – 60% – рост туризма в КЧР.
Глава АТАГ обратил внимание активное развитие горнолыжного туризма в России и констатировал, что горнолыжных курортов пока не очень много, поэтому "взоры, ноги и лыжи горнолыжников" устремлены на Кавказ.
Самые популярные горнолыжные курорты России
В ответ на вопрос о наиболее популярных среди российских туристов курортах Брагин назвал "Домбай" и "Архыз".
"Из топовых они хорошо соревнуются с привычным "Шерегешем" (Кемеровская область), с "Розой Хутор". Но они расширяют возможности, в том числе, и с точки зрения ценового предложения", – заявил Александр Брагин
Директор АТАГ уточнил, что отдых на курорте "Роза Хутор" отличается высокой стоимостью и меньшей доступностью для широкого круга туристов, а "Архыз" и "Домбай" гораздо более доступны.