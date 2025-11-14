Александр Брагин рассказал о преимуществе "Архыза" и "Домбая"

Глава Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин рассказал "Вестнику Кавказа" о том, что горнолыжные курорты "Архыз" и "Домбай" (Карачаево-Черкесия) составляют конкуренцию таким топовым местам, как "Роза Хутор", в том числе за счет доступности.

Горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии – "Архыз" и "Домбай" – выигрывают у конкурентов, например, сочинского курорта "Роза Хутор", в том числе благодаря ценам на отдых, сообщил "Вестнику Кавказа" директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.

Говоря о том, собираются ли российские туристы на зимний отдых на Северный Кавказ, он отметил, что в целом регионы СКФО пользуются популярностью.

"На этом направлении ищут тепла, гостеприимства, этнических особенностей. Спросы и интересы у путешественников самые разные", – отметил Александр Брагин

Он уточнил, что во многом на Северный Кавказ едут все же на горнолыжные курорты: именно с этим направлением, по его словам, связан существенный – 60% – рост туризма в КЧР.

Глава АТАГ обратил внимание активное развитие горнолыжного туризма в России и констатировал, что горнолыжных курортов пока не очень много, поэтому "взоры, ноги и лыжи горнолыжников" устремлены на Кавказ.

Самые популярные горнолыжные курорты России

В ответ на вопрос о наиболее популярных среди российских туристов курортах Брагин назвал "Домбай" и "Архыз".

"Из топовых они хорошо соревнуются с привычным "Шерегешем" (Кемеровская область), с "Розой Хутор". Но они расширяют возможности, в том числе, и с точки зрения ценового предложения", – заявил Александр Брагин

Директор АТАГ уточнил, что отдых на курорте "Роза Хутор" отличается высокой стоимостью и меньшей доступностью для широкого круга туристов, а "Архыз" и "Домбай" гораздо более доступны.