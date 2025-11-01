Лучшим горнолыжным курортом России стал "Архыз"

Лауреатов премии "Горы России" назвали накануне вечером. Лучшим горнолыжным курортом в стране на этот раз стал "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

Курорт "Архыз" в 2025 году получил главный приз национальной премии "Горы России", он признан лучшим российским горнолыжным курортом.

В финал вышли три курорта, конкурентами "Архыза" в КЧР стали кемеровский "Шерегеш" и "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. В результате победу присудили "Архызу".

Представителям горного курорта вручили переходящий кубок, созданный в 2024 году ювелирами компании SOKOLOV ATELIER. Кубок перешел от "Эльбруса" к "Архызу".

Отметим, что "Эльбрус в КБР в этом году стал лучшим в другой номинации: он обошел "Архыз" и "Цей" и был признан лучшим в РФ горнолыжным курортом СКФО.

Лучшим курортом ЮФО стала сочинская "Красная Поляна", в финале она обошла соседний курорт "Газпром Поляна".

Торжественная церемония награждения победителей IV ежегодной национальной премии "Горы России" состоялась в Москве 13 ноября.