Москву и Архыз соединил рейсовый автобус

Между Москвой и карачаево-черкесским горнолыжным курортом Архыз начал ходить рейсовый автобус – в пути он не больше 20 часов, а отправляться будет с Центрального столичного автовокзала по четвергам и субботам.

Жителям российской столицы, собирающимся провести отдых в горах Карачаево-Черкесии, с сегодняшнего дня не обязательно искать билеты на поезд и продумывать маршрут путешествия - регулярный прямой автобус доставит их прямо на курорт Архыз.

"С 1 ноября путь в Архыз становится проще и комфортнее: запущен беспересадочный рейс Москва - Архыз - Москва. Время в пути - не более 20 часов"

- пресс-служба курорта Архыз

Отправиться на отдых достаточно просто – заказать билеты на Центральном автовокзале Москвы, помня, что автобус отправляется на курорт по четвергам и субботам в 21:30. В обратный путь из Архыза он уходит по субботам и понедельникам в 16:30, передает "Это Кавказ".

По пути автобус делает остановки в Ростове-на-Дону, Армавире, Ставрополе и Черкесске, добавили в пресс-службе курорта.

Напомним, мы ранее писали о том, что сегодня в России открылся популярный кабардино-балкарский горнолыжный курорт "Эльбрус", на нем уже катаются лыжники и сноубордисты. Открытие 1 ноября стало рекордно ранним, другие горнолыжные курорты России еще ждут установления снежного покрова.