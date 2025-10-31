Курорт "Эльбрус" установил рекорд досрочно открыв сезон

На "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии сегодня уже катаются лыжники и сноубордисты – курорт открыл зимний сезон. Открытие 1 ноября стало рекордно ранним, другие горнолыжные курорты России еще ждут установления снежного покрова.

Открытие 1 ноября стало историческим рекордом, никогда прежде курорт не был готов к старту зимнего сезона к этой дате. Осенью 2025 года в горах КБР рано выпал снег, на данный момент установился плотный стабильный снежный покров – именно от наличия достаточного количества снега на склонах зависит дата открытия сезона катания.

Сегодня для первых зимних гостей курорта открыты три трассы:

Азау – Кругозор (2350 - 3000 м);

Кругозор – Мир (3000 - 3500 м);

Гарабаши – Мир (3847 - 3500 м).

Последняя трасса – самая высокогорная в России, она запущена в тестовом режиме.

В целом в начинающемся зимнем сезоне протяженность трасс на "Эльбрусе" составит более 20 км.

Отметим, что в 2016 и в 2021 году сезон открывался также в начале ноября – 7-8 ноября.