Обилие снега и полная готовность инфраструктуры кабардино-балкарского горнолыжного курорта Эльбрус позволят открыть его для туристов уже завтра, 1 ноября – это первый столь ранний старт его работы.

Любители горнолыжного спорта и зимнего отдыха могут собираться в Кабардино-Балкарию – ведь зимний сезон на курорте Эльбрус здесь стартует уже завтра, 1 ноября. Столь ранние старты за последнее десятилетие здесь были всего дважды – в 2016 году, когда он открылся 8 ноября, и в 3032 году, когда зимний сезон на курорте стартовал 7 ноября, сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

"Курорт в Кабардино-Балкарии впервые в своей истории начнет зимний сезон 1 ноября. Для катания в предстоящие выходные в тестовом режиме будет открыта самая высокогорная трасса страны Гарабаши – Мир"

- Кавказ.РФ

Поспособствовала этому погода - на высоте от 3 м установился плотный стабильный снежный покров. Что касается инфраструктуры, то все службы курорта, а также его техника и канатные дороги давно были готовы начать сезон: все упиралось только в погоду, и тут "небесная канцелярия" дала "добро", рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

В новом зимнем сезоне туристов ждут больше 20 км трасс всех уровней сложности, доставят их в новую зону катания – шесть трасс общей длиной в 5,2 км на восточный сектор на высоту более 3 тыс м 500 метров две современные канатные дороги, для них будет доступно и вечернее катание.

А вот торжественное открытие горнолыжного сезона по всей стране впервые пройдет на Эльбрусе лишь с 4 по 7 декабря, на него соберутся главные представители горнолыжной индустрии России.