На Эльбрусе устроят огненное шоу

"Развлекательная программа "Горных каникул" пройдет 2 и 3 ноября. Юные гости курорта потанцуют, поиграют с аниматорами, увидят огненное шоу и шоу мыльных пузырей, а еще получат угощение - сахарную вату и попкорн"
– пресс-служба курорта
Гости, которые предпочитают более спокойный отдых, также смогут найти интересный досуг на курорте. Посетители смогут совершить прогулку по тропам Эльбруса, насладившись осенними пейзажами, а также отправить открытку с самой высокогорной почтовой станции Гарабаши.