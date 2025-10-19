Вестник Кавказа

На Эльбрусе устроят огненное шоу

Со 2 по 3 ноября на Эльбрусе пройдут "Горные каникулы" – праздничное мероприятие с огненным шоу, танцами и аниматорами.

В начале ноября Эльбрус станет площадкой проведения "Горных каникул" – праздничного фестиваля с огненным шоу, аниматорами, угощениями и другими активностями. Мероприятия стартуют 2 ноября. 

"Развлекательная программа "Горных каникул" пройдет 2 и 3 ноября. Юные гости курорта потанцуют, поиграют с аниматорами, увидят огненное шоу и шоу мыльных пузырей, а еще получат угощение - сахарную вату и попкорн"

– пресс-служба курорта 

Гости, которые предпочитают более спокойный отдых, также смогут найти интересный досуг на курорте. Посетители смогут совершить прогулку по тропам Эльбруса, насладившись осенними пейзажами, а также отправить открытку с самой высокогорной почтовой станции Гарабаши.

