США атаковали 5,5 тыс целей в Иране

Целью американских атак в Иране стали тысячи объектов, сообщили в CENTOM. Там отметили, что удары, в частности, были нанесены по десяткам иранских кораблей.

Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 5,5 тыс целям, расположенным на территории Ирана. Об этом рассказал 11 марта Брэдли Купер, командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

В отчете о промежуточных итогах операции "Эпическая ярость", направленной против Ирана, он отметил, что целью американских ударов также стали свыше 60 кораблей Исламской Республики.

Он также отметил, что военные используют различные передовые инструменты искусственного интеллекта.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что окончательное решение о том, как и когда обстреливать, по-прежнему принимают люди, но с помощью передовых технологий процессы, которые ранее занимали несколько часов, сейчас происходят за считанные секунды.

"Окончательные решения о том, что подвергать обстрелу, а что нет, и когда это делать, всегда будут принимать люди. Но передовые инструменты искусственного интеллекта могут сократить до нескольких секунд процессы, которые раньше занимали часы, а иногда даже дни"

– командующий CENTCOM