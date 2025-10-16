Вестник Кавказа

С Эльбруса эвакуировали тело погибшего туриста из Коста-Рики

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели в Кабардино-Балкарии провели операцию, в рамках которой с горы Эльбрус было спущено тело альпиниста из Коста-Рики. О смерти туриста стало известно накануне.

Гражданин Коста-Рики накануне скоропостижно скончался при восхождении на Эльбрус, сегодня сотрудники МЧС КБР эвакуировали тело иностранного альпиниста с высоты.

"Спасатели МЧС России эвакуировали тело туриста на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов"

– МЧС Кабардино-Балкарии

Иностранец совершал восхождение на пик в составе незарегистрированной туристической группы, на высоте 5200 м мужчине стадо плохо, вскоре 49-летний турист скончался. Спасатели, получив сообщение об инциденте, выдвинулись на место ЧП.

