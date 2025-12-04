Аббас Аракчи позвонил в Египет из-за ядерной программы

Министр иранской дипломатии Аббас Аракчи провел телефонную беседу с коллегой из Египта. По официальным данным, они обсуждали иранскую ядерную программу.

Как проинформировали сегодня вечером в Министерстве иностранных дел Ирана, руководитель ведомства Аббас Аракчи инициировал телефонные переговоры с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Темой звонка стала иранская ядерная программа. При этом ведомство не уточнило, какие аспекты программы, подлежащие обсуждению с Египтом, затрагивались во время беседы министров.

"В ходе этого разговора обсуждался иранский ядерный вопрос"

– МИД Ирана

Второй темой дипломатического звонка стали двусторонние контакты Ирана и Египта, третье – перспективы ближневосточного урегулирования, напрямую затрагивающие интересы Каира.

Напомним, что последняя резолюция МАГАТЭ с требованиями раскрыть сведения о запасах высокообогащенного урана и положении дел на пострадавших во время ирано-израильской войны ядерных заводах поставила перед Ираном задачу заручиться поддержкой региональных государств в случае повторения боестолкновений с Израилем.