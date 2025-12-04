Аракчи едет в Баку договариваться об энергетике и транспортных коридорах

Михаил Богданов

На следующей неделе Баку с официальным визитом посетит глава МИД Ирана Аббас Аракчи, чтобы обсудить энергетическую безопасность и транспортную связность. Почему визит иранского министра можно рассматривать как продолжение диалога, который ведут Тегеран, Баку и Москва?

В октябре в Баку прошла трехсторонняя встреча на уровне вице-премьеров, где ключевыми стали вопросы развития коридора «Север–Юг» и создания энергетического коридора через синхронизацию энергосетей трех стран. Тогда министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег предложила рассматривать этот коридор не только как транспортный, но и как энергетический хаб.

Благодаря проекту Иран может стать мостом, связывающим энергосистемы России и стран Персидского залива. Однако эксперты предостерегают от излишнего оптимизма. Энергетик Абдулла Бабахани отмечает, что внутренние проблемы Ирана могут свести на нет преимущества региональной интеграции:

Потери сети в Иране доходят до 13%… даже если больше электричества будет импортировано из России или Кавказа, пока внутри не модернизируется изношенная сеть, значительная часть его будет потрачена впустую

По его мнению, первостепенная задача — внутренние реформы, а международные проекты не должны их подменять.

Между тем, министр энергетики Турции недавно открыто заявил, что Анкаре нужен газ из России, Ирана и Азербайджана, и страна будет продолжать его закупки, «открыто и прозрачно» сообщая об этом всему миру. Это заявление, сделанное на фоне поиска Анкарой краткосрочных контрактов, указывает на сохраняющуюся зависимость ключевых игроков от традиционных поставщиков и подчеркивает ценность азербайджанского газа.

На этом фоне визит Аракчи приобретает дополнительное измерение. Помимо обсуждения масштабных трехсторонних инициатив, стороны неизбежно затронут и конкретные двусторонние шаги. Одним из них может стать активизация консульского присутствия: недавно посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде провел встречу с иранскими официальными лицами для представления нового генерального консула в Тебризе. Это указывает на взаимное стремление углубить взаимодействие не только на уровне столиц, но и в регионах.

Словом, предстоящие переговоры в Баку выходят за рамки планового дипломатического контакта. Они станут звеном в цепи сложных региональных процессов, где энергетические интересы переплетаются с логистическими.

Иран стремится укрепить свою роль незаменимого узла в новой архитектуре региональных связей, а Азербайджан, обладающий значительными энергоресурсами и выгодным расположением, продолжает балансировать между различными центрами силы, извлекая пользу из своего транзитного потенциала. Успех же любого коридора зависит не только от проложенных кабелей и труб, но и от внутренней прочности и дипломатической гибкости его участников.