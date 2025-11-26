Тегеран направляет в Баку главу МИД Ирана

В Азербайджане ожидают визита главы МИД Ирана. Аббас Аракчи должен посетить соседнюю страну в ближайшие несколько дней.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи приедет в Азербайджан в конце текущей неделе. Об этом пишут 5 декабря азербайджанские средства массовой информации.

Согласно предварительным данным, руководитель внешнеполитического ведомства прибудет в Баку в воскресенье, 7 декабря.

В рамках рабочей поездки Аракчи проведет встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Кроме того, у него запланирован ряд встреч с другими официальными лицами республики Южного Кавказа.

Это будет первый визит Аракчи в Баку с тех пор как он занял пост главы МИД Ирана.

Повестка дня Азербайджана и Ирана

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал потенциальную повестку переговоров Баку и Тегерана на уровне глав МИД.

"Сам по себе этот визит Аббаса Аракчи в Баку является очень значимым и важным для двухсторонних отношений. Мы знаем, что за последние годы ирано-азербайджанские отношения бывали в разных фазах – и кризисных, и успешных. В этом плане ожидающийся визит главы иранской дипломатии станет показателем развития позитивных контактов между Тегераном и Баку", – прежде всего сказал он.

"В первую очередь Аракчи летит в Баку, чтобы обсудить основные вопросы текущей повестки дня двусторонних отношений. Это и политические, и экономические взаимоотношения двух стран, и вопросы, связанные с культурно-гуманитарным сотрудничеством. Иран и Азербайджан тесно взаимосвязаны с точки зрения логистических цепочек, и иранская сторона очень рассчитывает на Баку по той причине, что АР играет ключевую роль в регионе Южного Кавказа. Ирану важно сохранять отношения со страной, которая является лидером в соседнем регионе", – продолжил Фархад Ибрагимов.

"Центральной связью двух государств на сегодняшний день стал проект Международного транспортного коридора "Север-Юг", так как через Азербайджан проходит западная ветка коридора. Он пока еще довольно медленно, но развивается. Тут обеим странам важна взаимная поддержка, основная задача – достроить последний участок железной дороги между иранскими городами Решт и Астара. Еще наверняка будет поднят вопрос об открытии сухопутных границ между Ираном и Азербайджаном, закрытых во время пандемии коронавируса", – добавил востоковед.

Кроме того, Иран признает вовлечение Азербайджана в ближневосточную повестку дня. "Азербайджан на уровне президента участвовал в мирном саммите, который устроил Дональд Трамп в Шарм-эль-Шейхе в октябре. Иран, возможно, заинтересован в том, чтобы узнать у азербайджанской стороны, как происходило обсуждение, к чему могли прийти и о чем договориться участники саммита, все-таки по урегулированию ситуации в секторе Газа остается довольно много нюансов и вопросов – есть над чем работать", – сообщил Фархад Ибрагимов.

Иран активизирует внешнюю политику

Эксперт обратил внимание, что в последние несколько недель Иран нарастил число дипломатических контактов с соседями и региональными партнерами. "Иран понимает, что его геополитические позиции могут быть неустойчивыми в силу давления, которое оказывается на Тегеран со стороны Запада. Чтобы это давление снизить и не дать Западу в полной мере вогнать Иран в изоляцию, Тегерану предстоит проделать кропотливую дипломатическую работу по налаживанию отношений с соседями. В текущей конфигурации Иран сможет добиться успеха, если будет иметь тесные и доверительные контакты со своими соседями и партнерами", – пояснил он.

"Обратите внимание, что Иран поэтапно налаживает отношения с теми странами, с которыми у него были как минимум натянутые отношения. Например, с Пакистаном, с которым чуть не начался конфликт в январе прошлого года, когда иранцы ударили по пакистанской территории. Тогда быстро прояснили ситуацию, встретились и договорились двигаться к налаживанию отношений. В итоге сейчас Иран участвует в ШОС вместе с Пакистаном, и страны поддерживают друг друга на международных площадках. Пакистан также полностью встал на сторону Ирана во время 12-дневной войны с Израилем", – сказал Фархад Ибрагимов.

"Если вернуться к теме отношений Ирана с Азербайджаном, то я помню момент, когда многие говорили, что между ними неминуем некий конфликт и стороны сделали все, чтобы дойти до точки невозврата. Но тем не менее диалог между Тегераном и Баку не прекратился, и власти с обеих сторон сделали необходимое для того, чтобы не допустить перерастания кризиса в конфликт, пришли к консенсусу. Я не хочу говорить, что сейчас все идеально, проблем остается довольно много, но во всяком случае мы видим, что дипломатические отношения сохраняются и контакты проводятся", – отметил востоковед.

"Точно так же Иран налаживает отношения с арабскими монархиями Персидского залива, расширяет связи с Турцией. Скоро в Иран приедет президент Эрдоган. Также Иран подписал в этом году соглашение о стратегическом партнерстве с Россией и ведет переговоры о сотрудничестве со странами БРИКС и ШОС. Так Иран дает понять Западу, что об изоляции республики речи не идет. Даже при введении новых западных санкций Иран будет находиться в приемлемых, если не комфортных условиях за счет взаимодействия с соседями", – сообщил он.

"Это ловкая и продуманная стратегия. Если ее придерживаться дальше, Иран добьется больших успехов. Залог сохранения Ирана в международных делах – это наличие прочных отношений с соседями. В текущих условиях это наиболее оптимальный вариант", – заключил Фархад Ибрагимов.