Нарастание напряженности на Ближнем Востоке обсудили Байрамов и Фидан

Глава МИД Азербайджана созвонился в пятницу с турецким коллегой. Одной из обсуждаемых тем стала эскалация на Ближнем Востоке.

В пятницу, 13 марта, главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор. Об этом рассказали в азербайджанском министерстве.

В ходе беседы Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили региональную ситуацию и нарастающую напряженность на Ближнем Востоке.

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства осудил сегодняшнюю ракетную атаку на Турцию и выразил поддержку этой стране. Он отметил, что дальнейшая эскалация может привести к нежелательным последствиям.

Помимо этого, министры поговорили о других двусторонних и региональных вопросах, которые представляют обоюдный интерес.