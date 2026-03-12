Нарастание напряженности на Ближнем Востоке обсудили Байрамов и Фидан

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Азербайджана созвонился в пятницу с турецким коллегой. Одной из обсуждаемых тем стала эскалация на Ближнем Востоке.

В пятницу, 13 марта, главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор. Об этом рассказали в азербайджанском министерстве.

В ходе беседы Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили региональную ситуацию и нарастающую напряженность на Ближнем Востоке.

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства осудил сегодняшнюю ракетную атаку на Турцию и выразил поддержку этой стране. Он отметил, что дальнейшая эскалация может привести к нежелательным последствиям.

Помимо этого, министры поговорили о других двусторонних и региональных вопросах, которые представляют обоюдный интерес.

