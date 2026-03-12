Аракчи: ЮНЕСКО сохраняет принципиальную позицию по нападениям на исторические объекты

Министр иностранных дел Ирана поблагодарил ЮНЕСКО за публичную реакцию, осуждающую удары по Ирану, которые нанесли ущерб культурному наследию страны.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи обратился с благодарностью к ЮНЕСКО за ответственную реакцию на недавнюю бомбардировку исторических памятников на территории Ирана, включенных в список объектов Всемирного наследия.

Напомним, в результате ударов со стороны Соединенных Штатов ударов и Израиля пострадал дворцовый комплекс Голестан в Тегеране, где значительно были повреждены зеркала, двери, а также дворец Чехель-Сотун и мечеть Джами в Исфахане.

Аракчи подчеркнул, что защита культурного наследия, включая исторические памятники Ирана, является международной проблемой, требующей особого внимания.

Кроме того, глава МИД выразил надежду на то, что ЮНЕСКО сохранит свою принципиальную позицию в отношении возможных будущих нападений на исторические объекты.

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

