Молчание ЮНЕСКО на фоне ударов по историческим памятникам в Иране неприемлемо – Аракчи

Аббас Аракчи подверг критике отсутствие публичной реакции со стороны ЮНЕСКО на удары по Ирану, которые нанесли ущерб культурному наследию страны.
"Израиль бомбит иранские исторические памятники, датируемые XIV веком. Пострадали многочисленные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. ...Но где же ЮНЕСКО? Ее молчание неприемлемо"
– Аббас Аракчи
Напомним, что в ходе ударов США и Израиля пострадал ряд исторических памятников в Иране. В частности, ущерб был нанесен дворцовому комплексу Голестан в Тегеране (повреждены зеркала, двери), также пострадал дворец Чехель-Сотун в Исфахане. Появлялись сообщения о повреждении мечети Джами в Исфахане и других памятников.