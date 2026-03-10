Вестник Кавказа

Молчание ЮНЕСКО на фоне ударов по историческим памятникам в Иране неприемлемо – Аракчи

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Аббас Аракчи подверг критике отсутствие публичной реакции со стороны ЮНЕСКО на удары по Ирану, которые нанесли ущерб культурному наследию страны.

Глава дипведомства Ирана Аббас Аракчи заявил о неприемлемости молчания ЮНЕСКО на фоне ущерба, который нанесен историческим памятникам на территории ИРИ. 

"Израиль бомбит иранские исторические памятники, датируемые XIV веком. Пострадали многочисленные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. ...Но где же ЮНЕСКО? Ее молчание неприемлемо"

– Аббас Аракчи

Напомним, что в ходе ударов США и Израиля пострадал ряд исторических памятников в Иране. В частности, ущерб был нанесен дворцовому комплексу Голестан в Тегеране (повреждены зеркала, двери), также пострадал дворец Чехель-Сотун в Исфахане. Появлялись сообщения о повреждении мечети Джами в Исфахане и других памятников.

