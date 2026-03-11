КСИР исполнит приказ верховного лидера о закрытии Ормузского пролива

В Иране подтвердили намерение закрыть Ормузский пролив. Ране соответствующий приказ издал верховный лидер страны.
Приказ верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи по закрытию Ормузского пролива будет исполнен. Такое заявление сделал Алиреза Тангсири, командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"Во исполнение приказа верховного главнокомандующего сохранить стратегию закрытия Ормузского пролива мы нанесен мощнейшие удары по агрессору"
– Алиреза Тангсири
Ранее сегодня новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил со своим первым в истории посланием. В нем он, в частности, отметил, что Ормузский пролив должен оставаться под блокадой Исламской Республики, уточнив, что это рычаг в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем.