Суд приговорил участников теракта в Крокусе к пожизненному заключению

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении организаторов теракта в "Крокус сити холл", назначив им пожизненное заключение.

Организаторам и основным участникам теракта в концертном зале "Крокус сити холл" были вынесены приговоры вторым Западным окружным военным судом.

Главарь напавших террористов Шамсидин Фаридуни получил наказание в виде пожизненного заключения, а также штраф в размере 990 тыс рублей.

"Назначить Фаридуни наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в колонии особого режима, со штрафом в размере 990 тысяч рублей"

– второй Западный окружной военный суд

Также пожизненное получили Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализоду, которые участвовали в организации и подготовке террористического акта.

Остальным участникам: Алишеру Касимову, который сдал исполнителям теракта квартиру – было назначено наказание в виде 22,5 лет лишения свободы, а также двум братьям Исломовым и их отцу, которые продали боевикам автомобиль – по решению суда пребывать в местах лишения свободы 19 лет 11 месяцев.

На скамье подсудимых находилось 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, уточнили в суде.

Напомним, террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске произошел 22 марта 2024 года, став одним из крупнейших в истории России: погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.