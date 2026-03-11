Иран нанес удары по базам ВВС и штаб-квартире СБ Израиля

Армия Ирана атаковала базы ВВС и штаб СБ Израиля. В ходе атак применялись беспилотники.
Иранская армия нанесла удары дронами по местам дислокации ВВС Израиля и штаб-квартире службы безопасности еврейского государства.
"За последние часы армия Ирана дронами-"камикадзе" нанесла удары по наблюдательной вышке, сотрудникам авиабазы и ангарам авиабаз Пальмахим и Увда сионистского режима, а также по штаб-квартире "Шин-бет" этого режима"
– гостелерадиокомпания ИРИ
Израильская сторона не сообщала о последствиях этих атак. Сегодня утром ПВО страны была приведена в состояние боевой готовности на фоне ракетной атаки со стороны Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всей стране, включая Тель-Авив.