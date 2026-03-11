Вестник Кавказа

Иран нанес удары по базам ВВС и штаб-квартире СБ Израиля

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Армия Ирана атаковала базы ВВС и штаб СБ Израиля. В ходе атак применялись беспилотники.

Иранская армия нанесла удары дронами по местам дислокации ВВС Израиля и штаб-квартире службы безопасности еврейского государства. 

"За последние часы армия Ирана дронами-"камикадзе" нанесла удары по наблюдательной вышке, сотрудникам авиабазы и ангарам авиабаз Пальмахим и Увда сионистского режима, а также по штаб-квартире "Шин-бет" этого режима"

– гостелерадиокомпания ИРИ

Израильская сторона не сообщала о последствиях этих атак. Сегодня утром ПВО страны была приведена в состояние боевой готовности на фоне ракетной атаки со стороны Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всей стране, включая Тель-Авив.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.