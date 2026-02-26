Посол предупредил о возможной корректировке сроков поставок российского газа в Иран

Иранский посол в РФ Казем Джалали прокомментировал ситуацию с проектом поставок российского газа в Иран, подчеркнув, что речи о его остановке не идет.

Реализация проекта поставок природного газа из России в Иран не прекращается, но сроки могут быть изменены, рассказал посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.

Дипломат напомнил, что российско-иранское сотрудничество в газовом секторе представляет собой часть долгосрочного стратегического партнерства Москвы и Тегерана в энергетике, поэтому оно не привязано жестко к региональным условиям, передает РИА Новости.

"Геополитические события, а также некоторые технические и финансовые соображения могут повлиять на сроки реализации проекта, но этот процесс никоим образом не был остановлен"

– Казем Джалали