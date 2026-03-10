Азербайджан продолжает эвакуацию из Ирана через свои пункты пропуска

Через азербайджанские пункты пропуска на границе с Ираном по последним данным было эвакуировано 2283 человека из 61 страны мира, оказавшиеся в Ирана с началом атак на Тегеран США и Израиля.

Азербайджанские пограничники продолжают эвакуировать из Ирана граждан других стран, оказавшихся под обстрелами из-за начавшейся атаками 28 февраля войны ИРИ с США и Израилем.

Только за 13 дней боевых действий территорию Ирана через таможенно-пропускные пункты между ИРИ и Азербайджаном покинули в общей сложности 2283 человека, граждане разных стран, сообщает Trend.

Большую часть эвакуированных составляют граждане Китая (685 человек), Азербайджана (395 человек), и России (293 человека), Таджикистана (174 человека) и Пакистана (140 человек).

Двузначной цифрой измеряется число перешедших границу граждан Индонезии, Омана, Италии, самого Ирана, Испании, Алжира, Саудовской Аравии, Японии, Франции, Германии, Грузии, Нигерии, Венгрии, Польши, Узбекистана, Швейцарии, Мексики, Беларуси, Болгарии, Конго и Канады.

Азербайджанские таможенники приняли менее 10 граждан Великобритании, Бразилии, Казахстана, ОАЭ, Словакии, Бельгии, Румынии, Сербии, Чехии, Афганистана, Австрии, Индии, Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Бахрейна, США, Финляндии и Нидерландов, а также Катара, Филиппин, Хорватии, Дании, Австралии, Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра и Словении.

Также были единичные случаи эвакуации граждан Туниса, Южной Африки, Мальдив, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и Белиза, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за эффективное содействие в организации эвакуации российских граждан из охваченного войной Ирана, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию.