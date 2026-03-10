В США рассказали о переговорах с делегацией России во Флориде

Стив Уиткофф поведал, как прошли сегодняшние переговоры с российской делегацией. Спецпосланник президента США отметили, что стороны договорились продолжать контакты.

Делегации России и Соединенных Штатов поговорили на переговорах во Флориде на самые разные темы. Об этом написал на своих страницах в соцсетях спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со спецпредставителем Кириллом Дмитриевым встретилась с американской делегацией, в состав которой вошли спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум"

– Стив Уиткофф

Он отметил, что представители двух стран в ходе сегодняшней встречи достигли договоренности о продолжении контактов.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.