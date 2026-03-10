Иран установил около дюжины мин в Ормузском проливе – СМИ

Порядка 12 мин, по данным источников, заложены иранскими военными в Ормузском проливе. Предположительно известно, где именно большая их часть была размещена.

Примерно 12 иранских мин находятся на данный момент в Ормузском проливе, пишут западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, известно, где именно была установлена большая часть мин, передает Reuters.

В то же время, источник не стал рассказывать, как именно американская сторона намерена бороться с новой угрозой.

Стоит отметить, что первые сообщения о минировании критически важного для мировой экономики пролива появились накануне. Американские военные также заявили о ликвидации накануне 16 минных заградителей (судов, устанавливающих мины) Ирана.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана незамедлительно убрать все мины, установленные в проливе, пригрозив в противном случае военными последствиями, какими именно, он не уточнил.

Кроме того, только что американский лидер заявил, что ВС США уничтожили все минные корабли Ирана за одну ночь.