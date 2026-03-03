В МИД РФ не исключают отмену стыковочных рейсов в странах Персидского залива

В министерстве иностранных дел России предупредили о возможных отменах рейсов с пересадками в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.

Российское внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует гражданам РФ не посещать ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию в настоящее время.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте МИД России.

Связано это с возможными рисками отмены стыковачных рейсов в аэропортах стран Персидского залива по причине военных действий в регионе, уточнили в министерстве.

"По-прежнему действуют рекомендации МИД России от 3 марта воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Российских граждан, находящихся в регионе, призываем принимать повышенные меры личной безопасности"

– МИД РФ

Кроме того, в сообщении настоятельно рекомендуют воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, а также выполнять все требования местных властей, которые касаются вопросов безопасности.

Также МИД РФ, ссылаясь на данные министерства транспорта, вновь напомнило о завершении возвращения российских туристов и транзитных пассажиров, которые столкнулись с проблемами при вылете из стран региона.

"Всего за период со 2 по 11 марта перевезено около 59 тыс пассажиров (284 рейса)"

– МИД РФ