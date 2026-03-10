Парламентская дипломатия может помочь урегулировать иранский кризис – Слуцкий

Внести вклад в дело деэскалации на Ближнем Востоке может, по словам Леонида Слуцкого, парламентская дипломатия, однако окончательное решение примет президент РФ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил возможность использования парламентской дипломатии для продвижения в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

"Я представитель парламентской дипломатии, но часто говорят, что парламентская дипломатия может пройти там, где сложно пройти дипломатии официальной. Я не исключаю, в том числе, и задействование ресурса парламентской дипломатии в том, чтобы продвинуться в разрешении этого конфликта и, напротив, не дать ему возможности с каждым днем разрастаться"

– Леонид Слуцкий

Парламентарий уточнил, что окончательное решение о такой возможности и деталях возможного участия принимает президент РФ. Говоря о своем мнении, политик выразил уверенность, что необходимость в парламентской дипломатии есть: она поможет не допустить дальнейшего распространения конфликта и острой реакции стран региона, которая может последовать на активизацию агрессии США и Израиля против Ирана.

Глава комитета отметил, что Москва считает нынешнее развитие событий непродуманным и несущим серьезную опасность.

"И считал бы, что Россия может использовать свой опыт и потенциал как страны-переговорщика, которая многие конфликты предотвращала, их разрастание, их усугубление. Мы могли бы здесь сыграть некую роль профессиональную и форсированную с тем, чтобы охладить горячие головы, которые с каждым днем втягиваются во все большее и более опасное противостояние"

– Леонид Слуцкий

Парламентарий еще раз уточнил, что решение о возможном миротворчестве Москвы в регионе может принимать лишь президент России. Сам он считает, что России стоит воплотить в жизнь свой миротворческий потенциал, чтобы локализовать и затем вовсе прекратить конфликт.