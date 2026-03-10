Парламентская дипломатия может помочь урегулировать иранский кризис – Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил возможность использования парламентской дипломатии для продвижения в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
"Я представитель парламентской дипломатии, но часто говорят, что парламентская дипломатия может пройти там, где сложно пройти дипломатии официальной. Я не исключаю, в том числе, и задействование ресурса парламентской дипломатии в том, чтобы продвинуться в разрешении этого конфликта и, напротив, не дать ему возможности с каждым днем разрастаться"
– Леонид Слуцкий
Парламентарий уточнил, что окончательное решение о такой возможности и деталях возможного участия принимает президент РФ. Говоря о своем мнении, политик выразил уверенность, что необходимость в парламентской дипломатии есть: она поможет не допустить дальнейшего распространения конфликта и острой реакции стран региона, которая может последовать на активизацию агрессии США и Израиля против Ирана.
Глава комитета отметил, что Москва считает нынешнее развитие событий непродуманным и несущим серьезную опасность.
"И считал бы, что Россия может использовать свой опыт и потенциал как страны-переговорщика, которая многие конфликты предотвращала, их разрастание, их усугубление. Мы могли бы здесь сыграть некую роль профессиональную и форсированную с тем, чтобы охладить горячие головы, которые с каждым днем втягиваются во все большее и более опасное противостояние"
– Леонид Слуцкий
Парламентарий еще раз уточнил, что решение о возможном миротворчестве Москвы в регионе может принимать лишь президент России. Сам он считает, что России стоит воплотить в жизнь свой миротворческий потенциал, чтобы локализовать и затем вовсе прекратить конфликт.