МАГАТЭ проверит ход строительства первой АЭС в Узбекистане

Инспекторы МАГАТЭ проверят ход строительства первой в Узбекистане АЭС во второй половине года. Специалисты также изучат общее состояние атомной отрасли в стране.

Сотрудники МАГАТЭ прибудут в Узбекистан для ревизии строительства первой АЭС в Джизакской области. Визит запланирован на вторую половину 2026 года.

В рамках визита запланировано посещение строительной площадки объекта, а также изучение состояния ядерной отрасли страны на предмет соответствия международным стандартам.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси высоко оценил развитие атомной энергетики в центральноазиатской республике, отметив юридическую и техническую подготовку, которую провели власти Узбекистана. В ходе встречи с властями МАГАТЭ договорилось об увеличении числа специалистов-атомщиков из Узбекистана в Секретариате МАГАТЭ.

Отметим, что проект АЭС в Джизакской области уникален с технической точки зрения. В рамках проекта планируется объединение реакторов большой и малой мощности в единую систему. Строительство станции ведется при поддержке "Росатома".