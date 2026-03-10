Вестник Кавказа

Мир Азербайджана с Арменией существует не только на бумаге – Ильхам Алиев

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван достигли значительного прогресса в рамках мирного процесса. Страны вступили в период экономического сотрудничества.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил что мирный процесс с Арменией уже принес плоды на деле. По словам президента АР, между странами развиваются экономические контакты. 

"Мир с Арменией существует не только на бумаге. Хотя существующая Совместная декларация была подписана и парафирована несколько месяцев назад, мы уже чувствуем мир на местах"

– Ильхам Алиев 

Как отметил Ильхам Алиев, ситуация на границе двух стран стабилизировалась, здесь больше не звучат выстрелы. По словам лидера АР,  Баку снял ограничения на поставки товаров. Азербайджан начал поставки топлива в Армению.

