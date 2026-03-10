Белый дом недооценил влияние войны против Ирана на мировой рынок нефти – СМИ

Politico: команда Дональда Трампа недооценила влияние боевых действий на Ближнем Востоке. В США растут цены на бензин и инфляция, несмотря на попытки властей предотвратить негативные экономические последствия.

Администрация лидера США Дональда Трампа просчиталась в оценках последствий военных действий против Ирана на мировой рынок нефти, недооценив деструктивное влияние, которое оказали боевые действия, передает Politico.

Как отмечает издание, военные действия привели к росту цен на бензин на 60 центов за две недели в США.

"Администрация недооценила влияние на нефтяной рынок начала войны, которая, несмотря на почти рекордную добычу нефти в США, привела к росту цен на бензин на 60 центов за галлон (3,8 литра - ред.) менее чем за две недели"

– Politico

По словам спикеров издания, команда Трампа оказалась в затруднительном положении на фоне данных чуть более года назад обещаний президента США обеспечить стране "век американского процветания". Резкий рост цен на нефть и инфляция происходят вопреки заверениям главы Минэнерго США Криса Райта о достаточных запасах "черного золота".