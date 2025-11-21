Государственные награды получили Рашид Темрезов и Сулейман Керимов

Президент России Владимир Путин сегодня своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Темрезова Рашида Бориспиевича - главу Карачаево-Черкесской Республики"
- указ президента РФ
Такую же награду от президента страны получил и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, передает РИА Новости.
"За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Керимова Сулеймана Абусаидовича сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Дагестан, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности"
- указ президента РФ
Оба документа уже размещены на сайте официального опубликования правовых актов, говорится в сообщении.