Государственные награды получили Рашид Темрезов и Сулейман Керимов

Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Президент России Владимир Путин сегодня наградил орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Президент России Владимир Путин сегодня своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Темрезова Рашида Бориспиевича - главу Карачаево-Черкесской Республики"

- указ президента РФ

Такую же награду от президента страны получил и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, передает РИА Новости.

"За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Керимова Сулеймана Абусаидовича сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Дагестан, члена Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности"

- указ президента РФ

Оба документа уже размещены на сайте официального опубликования правовых актов, говорится в сообщении.

