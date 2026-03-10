Турция остается безопасной для туристов – посол в России

Война США и Израиля против Ирана, по словам посла в РФ Танжу Бильгича, никоим образом не касается Турции и не влияет на уровень безопасности в стране.

Резкая эскалация на Ближнем Востоке никак не отражается на Турции и уровне безопасности в ней, такое заявление сделал турецкий посол в Москве Танжу Бильгич.

Он напомнил, что американо-израильская война против Ирана разворачивается на расстоянии тысячи километров от Турции, так что эти события не касаются ее.

"Мы уверены, что Турция в 2026 году станет самой безопасной страной для туристов"

– Танжу Бильгич

Дипломат напомнил, что Турция на протяжении многих лет доказывала на деле, что отдых в ней абсолютно безопасен, и никаких изменений в ближайшее время не предвидится.

Глава турецкой дипмиссии также обратил внимание на то, что статистика бронирований турецких отелей говорит об отсутствии негативного влияния на ее популярность текущей войны, в отличие от стран, которые так или иначе оказались напрямую вовлечены в конфликт.