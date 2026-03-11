Вестник Кавказа

Российская гумпомощь для Ирана прибыла в Азербайджан

Российская гумпомощь для Ирана прибыла в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана на борту долетел до азербайджанского Лянкарана. Сейчас ценный груз уже везут к границе.

Спецборт Ил-76 МЧС РФ с гумпомощью для Ирана, находящегося в состоянии войны с США и Израилем, совершил посадку в международном аэропорту Лянкаран (Азербайджан).

Самолет привез свыше 13 т лекарств и принадлежностей для оказания медпомощи. В воздушной гавани его приняли грузовые машины Иранского общества Красного Полумесяца.

Грузовики везут помощь для Ирана к пункту пропуска Астара на азербайджано-иранской границе, через который груз в итоге будет переправлен в Иран.

