Посол Ирана в РФ: безопасность Ближнего Востока должны обеспечивать страны региона

Казем Джалали заявил, что вопросами безопасности Ближнего Востока должны заниматься власти стран региона, а не США. Дипломат выступил за создание новой системы региональной безопасности.

"И арабские, и исламские государства должны понимать, осознать этот факт, что их безопасность даже не смогли обеспечивать американцы. Безопасность арабских стран должны обеспечивать региональные страны"

– Казем Джалали

По словам Джалали, странам региона предстоит сформировать новую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. Как отметил дипломат, армия ИРИ атакует военные объекты в странах региона, откуда наносятся удары по Ирану.