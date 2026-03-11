Вестник Кавказа

Посол Ирана в РФ: безопасность Ближнего Востока должны обеспечивать страны региона

Джалали Казем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казем Джалали заявил, что вопросами безопасности Ближнего Востока должны заниматься власти стран региона, а не США. Дипломат выступил за создание новой системы региональной безопасности.

Диппредставитель Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что безопасность Ближнего Востока должна находиться в зоне ответственности стран региона, а не США. По словам посла, Вашингтон не справляется с этой задачей в ходе текущего военного конфликта. 

"И арабские, и исламские государства должны понимать, осознать этот факт, что их безопасность даже не смогли обеспечивать американцы. Безопасность арабских стран должны обеспечивать региональные страны"

– Казем Джалали

По словам Джалали, странам региона предстоит сформировать новую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. Как отметил дипломат, армия ИРИ атакует военные объекты в странах региона, откуда наносятся удары по Ирану.

