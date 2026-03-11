Огромная флотилия танкеров идет в обход Ормузского пролива — СМИ

По данным СМИ, армада супертанкеров экстренно направилась в Красное море в обход заблокированного Ормузского пролива, чтобы восстановить экспорт саудовской нефти в Азию.

Беспрецедентная по масштабам армада примерно из 30 супертанкеров должна в ближайшие дни прибыть к саудовскому порту Янбу для загрузки 50 млн баррелей нефти, сообщает газета Financial Times.

До кризиса этот терминал принимал не больше двух супертанкеров в месяц, однако теперь он стал главной экспортной артерией страны. Отсюда большая часть флотилии повезет нефть в Китай, а остальные суда возьмут курс на Индию и Южную Корею.

Новый маршрут также не является полностью безопасным, поскольку судам предстоит пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, который находится в зоне досягаемости иранских ракет и ранее подвергался атакам йеменских хуситов.

Продолжать экспорт Саудовской Аравии позволяет магистраль от восточных месторождений к Красному морю. До кризиса основная часть из 7 млн баррелей добываемой за сутки нефти шла в Персидский залив, однако на этой неделе Saudi Aramco решила перенаправить порядка 5 млн баррелей в день через порт Янбу.

Напомним, судоходство через Ормузский пролив, на который традиционно приходится до 20% мировых поставок нефти, парализовано из-за военного противостояния Ирана с США и Израилем. Накануне в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подчеркнули, что любое движение судов в этих водах теперь возможно только после получения прямого разрешения от Тегерана.