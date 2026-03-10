В Сочи раскрыли хищение более 8 млрд руб при строительстве Центра художественной гимнастики

Правоохранители раскрыли схему хищения свыше 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. Фигурантами уголовного дела стали 13 человек, рассказали в МВД.
"Хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России. В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек"
– официальный представитель МВД Ирина Волк
По информации МВД, в преступной схеме замешан бывший топ-менеджер "Газпрома", а также замглавы "Газпром межрегионгаз".
Как установило следствие, с 2016 по 2019 года участники преступной схемы представляли проверяющим органам фиктивные результаты о проведении работ, тогда как в действительности выделенные на строительство средства были украдены, а часть из них была "отмыта".