Вестник Кавказа

В Сочи раскрыли хищение более 8 млрд руб при строительстве Центра художественной гимнастики

В Сочи раскрыли хищение более 8 млрд руб при строительстве Центра художественной гимнастики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Силовые структуры разоблачили крупную аферу вокруг проекта Центра художественной гимнастики в Сочи. Коррупционеры похитили свыше 8 млрд рублей.

Правоохранители раскрыли схему хищения свыше 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. Фигурантами уголовного дела стали 13 человек, рассказали в МВД. 

 "Хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России. В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек"

– официальный представитель МВД Ирина Волк 

По информации МВД, в преступной схеме замешан бывший топ-менеджер "Газпрома", а также замглавы "Газпром межрегионгаз". 

Как установило следствие, с 2016 по 2019 года участники преступной схемы представляли проверяющим органам фиктивные результаты о проведении работ, тогда как в действительности выделенные на строительство средства были украдены, а часть из них была "отмыта".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
955 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.