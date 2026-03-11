Конституция Армении не должна ссылаться на Декларацию о независимости – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решительно высказался против наличия ссылки на Декларацию о независимости Армении в Конституции Республики Армения, соответствующее заявление он сделал общаясь с журналистами в Национальном собрании Армении.
Прежде всего он напомнил, что уже несколько раз озвучивал свою позицию по этой теме, звучала она и в посланиях по случаю дня принятия документа.
"Изучив текст Декларации о независимости, я говорил, что, на мой взгляд, он о том, что не может быть независимой Республики Армения, государственности Армении. Это просто невозможно"
– Никол Пашинян
Соответственно, обратил внимание он, из этого следует, что новая Конституция Армении не должна ссылаться на Декларацию о независимости.
В то же время, подчеркнул глава армянского правительства, окончательное решение остается за народом Армении.
Пашинян добавил, что такова его политическая позиция.