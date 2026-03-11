Конституция Армении не должна ссылаться на Декларацию о независимости – Пашинян

В Конституции Армении, заявил премьер Никол Пашинян, не должно быть отсылок к Декларации о независимости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решительно высказался против наличия ссылки на Декларацию о независимости Армении в Конституции Республики Армения, соответствующее заявление он сделал общаясь с журналистами в Национальном собрании Армении.

Прежде всего он напомнил, что уже несколько раз озвучивал свою позицию по этой теме, звучала она и в посланиях по случаю дня принятия документа.

"Изучив текст Декларации о независимости, я говорил, что, на мой взгляд, он о том, что не может быть независимой Республики Армения, государственности Армении. Это просто невозможно"

– Никол Пашинян

Соответственно, обратил внимание он, из этого следует, что новая Конституция Армении не должна ссылаться на Декларацию о независимости.

В то же время, подчеркнул глава армянского правительства, окончательное решение остается за народом Армении.

Пашинян добавил, что такова его политическая позиция.