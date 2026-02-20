Памятник армянскому алфавиту открыли в Страсбурге

Армянский алфавит увековечили в Страсбурге (Франция): памятник ему появился у здания Европейского парламента. В открытии участвовала председатель ЕП Роберта Метсола.

Монумент, посвященный армянскому алфавиту, создан во Франции, рассказали в пресс-службе премьер-министра Армении.

Памятник появился у здания Европарламента, которое расположено в городе Страсбург. Он называется "Корнепись – сила диалога". В церемонии открытия участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и спикер ЕП Роберта Метсола.

В сообщении уточняется, что скульптуру установила армянская сторона – памятник стал знаком благодарности Европарламенту за устойчивую поддержку с его стороны.

Роберта Метсола, выступая на открытии монумента, подчеркнула роль диалога, на котором базируется демократия, пояснив, что именно он объединяет стороны и обеспечивает прогресс.

"И благодаря этой прекрасной работе – памятнику армянскому алфавиту, армянский язык укрепляет свое место в богатом и многообразном диалоге, который называется Европой"

– Роберта Метсола

В свою очередь, армянский премьер-министр выразил мнение, что скульптура символизирует существующую между армянской и европейской идентичностью связь.