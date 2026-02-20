Памятник армянскому алфавиту открыли в Страсбурге

Монумент, посвященный армянскому алфавиту, создан во Франции, рассказали в пресс-службе премьер-министра Армении.
Памятник появился у здания Европарламента, которое расположено в городе Страсбург. Он называется "Корнепись – сила диалога". В церемонии открытия участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и спикер ЕП Роберта Метсола.
В сообщении уточняется, что скульптуру установила армянская сторона – памятник стал знаком благодарности Европарламенту за устойчивую поддержку с его стороны.
Роберта Метсола, выступая на открытии монумента, подчеркнула роль диалога, на котором базируется демократия, пояснив, что именно он объединяет стороны и обеспечивает прогресс.
"И благодаря этой прекрасной работе – памятнику армянскому алфавиту, армянский язык укрепляет свое место в богатом и многообразном диалоге, который называется Европой"
– Роберта Метсола
В свою очередь, армянский премьер-министр выразил мнение, что скульптура символизирует существующую между армянской и европейской идентичностью связь.