МЧС РФ направит в Азербайджан гуманитарную помощь для передачи Ирану

Партия гуманитарной помощи для Ирана будет передана российской стороной: транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставит соответствующий груз в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как уточняется, данное распоряжение было дано президентом РФ Владимиром Путиным главе МЧС Александру Куренкову.
"В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова авиацией ведомства организована доставка лекарственных препаратов в Азербайджанскую Республику для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран"
– МЧС России
Общий вес гуманитарного груза составляет 13 т, уточнили в сообщении.
Напомним, ранее в Иран была доставлена гуманитарная помощь со стороны Азербайджанской Республики по указанию главы государства Ильхама Алиева.