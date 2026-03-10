Вестник Кавказа

МЧС РФ направит в Азербайджан гуманитарную помощь для передачи Ирану

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет МЧС России доставит в Азербайджан более 13 т гуманитарной помощи для ее последующей передачи представителям иранской стороны.

Партия гуманитарной помощи для Ирана будет передана российской стороной: транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставит соответствующий груз в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, данное распоряжение было дано президентом РФ Владимиром Путиным главе МЧС Александру Куренкову.

"В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова авиацией ведомства организована доставка лекарственных препаратов в Азербайджанскую Республику для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран"

–  МЧС России

Общий вес гуманитарного груза составляет 13 т, уточнили в сообщении.

Напомним, ранее в Иран была доставлена гуманитарная помощь со стороны Азербайджанской Республики по указанию главы государства Ильхама Алиева.

