МЭА: нефтяной рынок переживает крупнейший кризис

Нефтедобыча в странах Персидского залива за последние две недели сократилась как минимум на десять миллионов баррелей в сутки из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива, сообщило в своем отчете Международное энергетическое агентство.

Из-за блокады Ормузского пролива страны мира теряют миллионы баррелей нефти: война на Ближнем Востоке вызвала крупнейшие в мировой истории перебои с поставками "черного золота", сообщило в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА).

С начала войны цены на нефть выросли примерно на $20, до $92, при этом динамика роста стоимости нефтепродуктов меняется ежедневно и ее показатели еще выше.

"В связи с тем, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки в довоенный период практически до нуля, хранилища наполнены, а пропускная способность этого важнейшего водного пути ограничена, страны Персидского залива сократили общую добычу нефти по меньшей мере на 10 млн баррелей в сутки"

- отчет МЭА

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает крупнейший сбой в поставках за всю историю мирового рынка нефти и в отсутствие быстрого возобновления судоходства потери будут лишь увеличиваться, говорится в отчете.

Всеобщий энергетический кризис

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на масштабность энергетического кризиса: на самом деле он затрагивает не одну только нефть, но и нефтепродукты, и газ.

"Если четыре страны Персидского залива сократили добычу на 10 млн баррелей в сутки, значит, через некоторое время возникнет прерывание поставок в размере тех же 10 млн баррелей в сутки. Хотя на этом фоне будто бы оптимистично для покупателей звучат известия о том, что ряд крупных игроков распечатывает свои стратегические резервы нефти, но на самом деле распечатывание резервов свидетельствует, что топливный кризис уже дошел до определенных пиковых значений. Если бы серьезного дефицита не было, то никто не стал бы открывать свои стратегические запасы нефти для потребителей", - прежде всего сказал он.

"Часть поставщиков из Персидского залива сейчас пытается перенаправить имеющиеся объемы на доступные направления, но их возможности резко ограничены. Саудовская Аравия владеет нефтепроводом "Восток-Запад", который проложен от побережья Персидского залива к побережью Красного моря, через всю страну с востока на запад. Мощность этой магистрали недостаточна, чтобы перенаправить все объемы нефти, которая добывается Саудовской Аравией, и нет гарантий, что Иран или какие-то иные силы в регионе не попытаются заблокировать и это направление поставок. Обещания о блокировании трубопроводов, идущих в обход Ормузского пролива, со стороны Ирана уже звучали, пусть мы пока и не знаем, насколько эти обещания будут воплощаться. Вполне возможно, что и обходный маршрут в Красное море станет недоступным", - отметил Александр Фролов.

"Существенная часть добытой в Заливе нефти находится на танкерах. Время от времени предпринимаются попытки проплыть Ормузский пролив, но их подбивают. За последние сутки три-четыре корабля были подбиты. Когда мы говорим о сокращении добычи в Персидском заливе на 10 млн баррелей в сутки – это маркер того объема, которого не досчитается рынок в течение ближайших недель. Насколько кризис может разрастись дальше, будет зависеть от позиции иранских властей, будут ли они пропускать хотя бы суда, идущие в конкретные страны. В первую очередь речь о пропуске кораблей, идущих в Индию и Китай. Есть ведь риск, что под видом индийских грузов или китайских грузов пойдут грузы в те или иные недружественные Ирану страны. И нужно разработать процедуру пропуска, которая будет устраивать и покупателей, и продавцов", - продолжил экономист.

"Важно, что через Ормузский пролив шла не только сырая нефть, но и нефтепродукты в объеме 5-6 млн баррелей в сутки. Учитывая повреждения нефтеперерабатывающих заводов и продолжающуюся блокировку этого маршрута поставок, очевидно, и нефтепродукты из Залива пока поставляться не будут. Значительная их часть поставлялась Объединенными Арабскими Эмиратами в Европу. Заинтересован ли Иран сейчас в том, чтобы нефтепродукты шли из ОАЭ в Европу? Очевидно, нет. Скорее всего, такого рода грузы пропускаться не будут. Так что в топливный кризис добавляется составляющая по части готовых нефтепродуктов, у которых на рынке теперь тоже дефицит", - добавил он.

"Также еще речь о газе. Как будто бы из внимания уходит тот факт, что 20% сжиженного природного газа исчезли с рынка. Это тот объем, который производил и экспортировал Катар и ряд стран региона. Сейчас конец отопительного сезона – в Северном полушарии он наступает в марте – и запасы газа в хранилищах находятся на минимальных уровнях, а значит, наступает период новой закачки в преддверии летнего периода высокого спроса. Но газ теперь тоже в дефиците, а дефицит газа тянет за собой рост цен на газ, затем рост цен на уголь, поскольку слишком дорогой газ стимулирует спрос на топливозамещение. Поэтому сейчас стоит говорить не просто о нефтяном кризисе, а о нарастающем энергетическом кризисе, затрагивающем практически все энергоносители", - заключил Александр Фролов.

Блокада Ормузского пролива стала прямым следствием событий 28 февраля. Тогда США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, включая столицу, что привело к разрушениям и жертвам. Тегеран ответил регулярными атаками по израильской территории и американским базам в регионе. Из-за боевых действий безопасное судоходство прекратилось. Этот кризис уже ударил по мировым рынкам нефти и газа, заставив ближневосточные страны снижать объемы добычи и экспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за резкой стоимости бензина на заправках в США власти страны приняли решение в ближайшее время вывести на рынок страны 172 миллиона баррелей нефти - примерно 41% текущего объема стратегического нефтяного резерва, такое решение принял президент США Дональд Трамп на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщил сегодня глава Минэнерго страны Крис Райт.