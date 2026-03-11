МИД РФ оценил голосование по российскому проекту ближневосточной резолюции в СБ ООН

В российском дипведомстве прокомментировали итоги голосования по ближневосточной резолюции в СБ ООН, подготовленной Москвой. Документ призывал к переговорам, однако не был поддержан большинством стран СБ ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги голосования по российскому проекту резолюции по Ближнему Востоку в Совбезе ООН. По словам Захаровой, отказ от принятия беспристрастного документа свидетельствует о незаинтересованности ряда стран в деэскалации.

"Казалось бы, такое... беспристрастное решение Совета Безопасности ООН должно было быть поддержано всеми его ответственными членами, однако за нашу инициативу проголосовали только Китай, Пакистан и Сомали…. Получается, что они не заинтересованы в прекращении нынешней конфронтации на Ближнем Востоке"

– Мария Захарова

Отметим, что резолюция была поддержана РФ, КНР, Пакистаном и Сомали. Против документа выступили США и Латвия, остальные девять членов СБ ООН воздержались.

Содержание российской резолюции по Ближнему Востоку сводилось к отказу от боевых действий и восстановлению переговорного процесса.