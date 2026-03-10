Lufthansa приостановила полеты в Дубай до конца марта

Немецкая Lufthansa приостановила полеты в Дубай до конца месяца. Ранее сообщение с Дубаем прервала KLM.

Авиакомпания Lufthansa сообщила о заморозке полетов в Дубай на фоне боевых действий в регионе. Рейсы в ОАЭ приостановлены до 28 марта, сообщает Al Jazeera.

По информации медиа, аналогичное решение ранее приняла голландская KLM.

Напомним, что с 12 марта полеты в ОАЭ прекращает "Аэрофлот". Сегодня компания совершила последний вывозной рейс перед паузой. Остающиеся в Эмиратах россияне смогут вылететь рейсов Utair, который будет выполнен 13 марта.