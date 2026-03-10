Главком НАТО: часть ПВО переброшена из ЕС в сторону Ближнего Востока

НАТО перекинули часть сил ПВО из Европы в Средиземноморье, ближе к Ближнему Востоку, сообщил главком альянса. Переброска была выполнена на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

Средства противовоздушной обороны из ЕС отчасти были перекинуты НАТО в направлении ближневосточного региона в связи с началом войны США и Израиля против Ирана, сообщил главком Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич в сенате США.

"У нас действительно имеется широкий спектр возможностей противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Я также задействовал некоторые средства ПВО нашего Европейского командования (EUCOM) для защиты ряда наших союзников по НАТО — также рядом с Ближнем Востоком, если можно так выразиться, в восточной части Средиземного моря"

– Алексус Гринкевич

Он добавил, что установки ПВО были передислоцированы на фоне старта военной кампании против Ирана.

"В результате этого конфликта средства противовоздушной обороны были переброшены в сторону Ближнего Востока"

– Алексус Гринкевич