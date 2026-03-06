Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло в четверг Анкару

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Турецкие сейсмологи зарегистрировали землетрясение в столице республики. Его могли ощутить на себе жители сразу нескольких районов города.

В Анкаре 12 марта произошло землетрясение. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.

Магнитуда подземных толчков составила 4,1. Они были зафиксированы в провинции Хаймана.

Очаг землетрясение располагался на глубине 7,7 тыс метров. Его ощутили на себе жители сразу нескольких районов столицы Турции.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

За ситуацией следят службы экстренного реагирования.

