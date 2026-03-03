Анкара приложит усилия для запуска переговоров США и Ирана – Фидан

В турецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном пока осложняется недоверием со стороны Ирана, однако Турция будет прилагать усилия для улучшения ситуации.

Отсутствие доверия Ирана по отношению к США осложняет возобновление переговорного процесса, но Турция продолжит дипломатические усилия для улучшения сложившейся ситуации, такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он подчеркнул, что главной целью Анкары является завершение войны и дальнейшее установление стабильности в регионе Ближнего Востока.

"Мы замечаем отсутствие доверия у иранской стороны из-за печального опыта предыдущих переговоров. Но мы не перестанем предлагать возобновить переговорный процесс совместно с региональными игроками, поскольку необходимо незамедлительно положить конец конфликту"

– Хакан Фидан

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции сообщил о том, что Анкара обсуждает с рядом стран региона идеи, направленные на возможное посредничество по Ирану.