Вестник Кавказа

Анкара приложит усилия для запуска переговоров США и Ирана – Фидан

Анкара приложит усилия для запуска переговоров США и Ирана – Фидан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном пока осложняется недоверием со стороны Ирана, однако Турция будет прилагать усилия для улучшения ситуации.

Отсутствие доверия Ирана по отношению к США осложняет возобновление переговорного процесса, но Турция продолжит дипломатические усилия для улучшения сложившейся ситуации, такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он подчеркнул, что главной целью Анкары является завершение войны и дальнейшее установление стабильности в регионе Ближнего Востока.

"Мы замечаем отсутствие доверия у иранской стороны из-за печального опыта предыдущих переговоров. Но мы не перестанем предлагать возобновить переговорный процесс совместно с региональными игроками, поскольку необходимо незамедлительно положить конец конфликту"

– Хакан Фидан

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции сообщил о том, что Анкара обсуждает с рядом стран региона идеи, направленные на возможное посредничество по Ирану.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
895 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.