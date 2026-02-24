ЕС не нашел причин для включения порта Кулеви в санкционный список

Грузинский порт Кулеви не попадет под санкции, в Евросоюзе не нашли причин для рестрикций в отношении порта.

Нефтяной терминал Кулеви в Грузии исключен из списка объектов, которые могут попасть в санкционный список ЕС в рамках 20-го пакета, заявила официальный представитель Евросоюза Шивон МакГерри на брифинге в Брюсселе в четверг.

МакГерри пояснила, что власти Грузии и оператор терминала, азербайджанская компания SOCAR, заверили спецпредставителя ЕС, что в Кулеви не будет осуществляться деятельность, которая может вызвать обеспокоенность Брюсселя. В ЕС опасались, что через терминал в обход европейских санкций могла экспортироваться российская нефть.