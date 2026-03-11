Израиль объявил о новой масштабной атаке на "Хезболлу" в Ливане

В Израиле подтвердили информацию о нанесении новых ударов по объектам "Хезболла". Новая масштабная волна началась сегодня вечером.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новой масштабной атаке на объекты инфраструктуры радикальной группировки "Хезболла" в южной части Ливана. Об этом рассказали 12 марта в пресс-служба армии.

"Силы ЦАХАЛ начали масштабную волну ударов по террористической инфраструктуре "Хезболла" на юге Ливана"

– армейская пресс-служба

Там отметили, что более подробную информацию предоставят позже.

Ранее сегодня Израиль обратился к жителям района Башура, который находится через дорогу от здания правительства Ливана в Бейруте, покинуть свои дома перед ударом.

"Предупреждение для жителей Бейрута и конкретно района Башура … Вы находитесь рядом с объектами террористов "Хезболла", против которых будет действовать израильская армия. Ради сохранения ваших жизней покиньте свои дома и отойдите не менее чем на 300 метров"

– спикер израильской армии Авихай Адраи